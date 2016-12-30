Savcı, Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasını istedi

SOSYAL paylaşım sitesi "Twitter"daki attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle gözaltına alınarak savcılık tarafından sorgulanan Gazeteci Ahmet Şık, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Basın Savcısı Fahrettin Kemal Yerli tarafından emniyette sorgusu yapılan gazeteci Ahmet Şık, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polisler eşliğinde basın savcılığı bürosunda bekletilen Ahmet Şık hakkındaki savcılık kararı, saat 14.30 sıralarında belli oldu. Savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ahmet Şık'ın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine Şık, polisler eşliğinde nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bu arada CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş ile birlikte yakınları da Ahmet Şık'a destek olmak için adliyeye geldi.

SAVCILIK SORGUSU EMNİYETTE YAPILDI

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve TCK'nin 301. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti'ni yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından gözaltına alınan Ahmet Şık'ın sorgusu savcılık tarafından emniyette yapıldı. Savcılık sorgusunda Şık'a attığı tweetler, 14 Mart 2015'te yayımlanan "Ya Apo Kandil'e, ya biz İmralı'ya" başlıklı yazısıyla terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık ile yaptığı röportaj, 8 Temmuz tarihli "Bizimki gazetecilik, sizinki ihanet" başlıklı ve 9 Temmuz tarihli "MİT TIR'ları savcısı, MİT, Reyhanlı'ya göz yumdu" başlıklı MİT TIR'larına ilişkin yazısı, 13 Şubat tarihli " TIR'daki sır aydınlandı" yazıları soruldu. Ahmet Şık'a ayrıca 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Basın Özgürlüğü Çalıştayı'nda "PKK için çalışanlar da gazetecidir" şeklindeki açıklaması da soruldu.

SORULARA GENEL BİR YANIT VERDİ

Tüm sorulara genel bir yanıt veren Şık,"Geçmişten beri sorunlu olan yargının kendisinin hukukla bağının bu kadar zayıf olduğu bir süreçte, mesleki faaliyetlerimin soruşturma konusu edilmesini meslek ahlakıma hakaret sayarım. Kimsenin de haddine değildir.Yargı bağımsız, tarafsız olabilseydi o zaman ifade vermek isterdim" dedi. "5 yıl önceki Ergenekon Örgütü bağlamında suçlandığımda mesleki faaliyetlerim suçlama konusu olmuştu. Şimdi de mesleki faaliyetlerim başka bir isimle soruşturma konusu edilmeye çalışılıyor" diyen Şık, savcılık sorularından birinin bir gazetede yayımlanan habere ilişkin olmasını da eleştirdi.

GÖZALTINA ALINDIĞINI TWEET'LE DUYURMUŞTU

Gazeteci Ahmet Şık, dün bir tweet atarak polisler tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şık, dün geceyi emniyette geçirmişti.

DHA