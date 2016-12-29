Savcı ile iki arkadaşının öldüğü kazada TIR şoförüne 3 yıl 4 ay hapis

ADANA'da Cumhuriyet Savcısı İsmail Kaya ile 2 arkadaşının otomobiline çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan TIR şoförü Mustafa Taş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 7 Şubat 2016'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun hastaneler girişinde meydana geldi. 51 yaşındaki Mustafa Taş yönetimindeki 33 NZJ 36 plakalı TIR, Adana Cumhuriyet Savcısı İsmail Kaya yönetimindeki 01 SR 952 plakalı otomobile, otobana giriş yaptığı sırada arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Savcı İsmail Kaya ile yanında bulunan 35 yaşındaki Vedat Çörekli ve 57 yaşındaki Abdulkadir Azınç yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mustafa Taş tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunda otomobili kullanan İsmail Kaya'nın otobana girerken tali yoldan kontrolsüz çıkış yapması, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemesi nedeniyle asli kusurlu olduğu, TIR sürücüsü Mustafa Taş'ın ise tali kusurlu olduğu bildirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından verilen 2'nci rapora göre de Mustafa Taş'ın kusursuz olduğu belirtildi. Bu gelişme üzerine Mustafa Taş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'SUÇSUZUM'

Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mustafa Taş, Otobanda sağ şeritte yaklaşık 65 kilometre hızla seyir halinde olduğunu belirterek, "Otobana çıkan araç hızlı ve kontrolsüzdü. Bir anda sola doğru 'U dönüşü' yapmak için manevra yaptı. Ben de frene basarak sol tarafa kaçmaya çalıştım. Ancak kazaya engel olamadım. Kusurum yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Mustafa Taş'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 24 bin 300 lira para cezası verdi.

DHA