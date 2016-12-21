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İstanbul Haberi: Savcının koruma aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı

Savcının koruma aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı
17:4121 Aralık 2016
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Savcının koruma aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı
Savcının koruma aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta TEM Otoyolu Sultangazi mevkii'nde makam otomobiliyle giden Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına eskortluk yapan koruma aracına ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla G.K., R.Ö., U.G.A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

SAVCIYI DEĞİL, POLİS ARACINI HEDEF ALMIŞLAR

Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı olarak incelediği şüphelilerin DHKPC üyesi olduğunu tespit ettiği ileri sürüldü. Polis, saldırıda Savcı Çalışkan'ın hedef olmadığını belirleyerek, saldırıyı konvoydaki polislere yönelik yapıldığını öne sürdü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.K., R.Ö., U.G.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
 

DHA

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