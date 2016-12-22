Şehit askerler Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ve Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazeleri, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ve Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi bu akşam askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Vali İbrahim Şahin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Şehit Uzman Çavuş Kavuz ve Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazeleri uçaktan askerlerin omzunda indirildi.

Karşılama törende Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un annesi Safiye Kavuz, "Canım oğlum. Canım yavrum. Geldin mi Hasanım" diyerek ağladı. Anne Safiye Kavuz'u akrabaları ve diğer oğlu Umut Kavuz sakinleştirmeye çalıştı. Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi ise oğlunun tabutuna bakarak, "Benim canım yandı onların da canı yansın. Yandı yüreğim yandı" diye ağladı.

Havalimanında karşılanan cenazelerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un naaşı karayoluyla yarın toprağa verileceği babaocağı olan Çarşamba İlçesi'ne gönderilirken, Tokatlı olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı ise karayoluyla yarın toprağa verilmek için Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne gönderildi.

DHA