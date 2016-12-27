Şehit Astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi Konya'ya getirildi

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylar Okan Altıparmak ve Furkan Yavaş'ın cenazeleri yapılan DNA testiyle belirlendi.

Bu akşam saatlerinde memleketi Konya'ya getirilen şehit Altıparmak'ın cenazesi, Konya Havalimanından Vali Yakup Canbolat, Konya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergun Eskici ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türk Yıldızları'na ait uçaktan askerler tarafından indirilen şehit Altıparmak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına alındı.

Karayoluyla baba ocağı Seydişehir İlçesi Taraşçı Mahallesi'ne gönderilen şehit Altıparmak'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle mahalle mezarlığına defnedilecek.

Şehit astsubay Furkan Yavaş'ın, bugün İzmir'e gönderilen cenazesi de yarın toprağa verilecek.

DHA