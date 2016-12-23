Şehit Astsubay Özüpek'i, Kırklareli'de 20 bin kişi uğurladı (2)

ŞOFÖRLER, ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kırklareli'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası önderliğinde taksi ve otobüs sürücüleri teröre tepki için korna çalarak şehir turu attı. Bugün toprağa verilen piyade astsubay Göktan Özüpek'in İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan taksiciler sloganlar atıp, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, terörün Türkiye'yi bölemeyeceğini ifade ederek, "O kötü hedeflerine, emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizi bölemeyecekler. Alçaklara, hainlere, teröristlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sloganlar üzerine evlerinin balkonuna çıkan aile, şehit Göktan Özüpek'in ını göstererek destekleri için teşekkür etti.

DHA