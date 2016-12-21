Şehit Astsubay'ın Elazığ’daki baba evine ateş düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki baba evine acı haber ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuş, 15 asker de yaralanmıştı. Şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

DHA