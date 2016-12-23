Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı

SURİYE’deki Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen bordo bereli Binbaşı Bülent Albayrak bugün Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı harekatında El Bab’ta şehit düşen 16 askerden, Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi, Gölcük depreminde yaşamını yitiren annesinin yanına defnedilmek üzere dün gece Bursa'nın Orhangazi İlçesi’ne getirildi.

Orhangazi’de düzenlenen törene şehidin eşi Şerife Albayrak, 9 yaşındaki kızı Elif Naz, babası Hasan Albayrak ve kız kardeşi Gamze Göktepe ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bursa Valisi İzzettin Küçük, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve 30 bine yakın vatandaş katıldı.

Şehit binbaşının cenazesinin cuma namazı öncesi Orhangazi Devlet Hastanesi’nden alınarak Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit binbaşının cenazesi top arabasına konuldu.

"ŞEHİDİM RAHAT UYU"

Şehit binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreninde şehidin eşi Şerife ile 9 yaşındaki kızı Elif Naz cenaze töreni boyunca yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Eşinin tabutuna sarılan Şerife Albayrak, "Şehidim rahat uyu" diye gözyaşı döktü.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi binlerce kişinin oluşturduğu kortej eşliğinde, Gazi Orhanbey Camii'nden, Tozkoparan Caddesi’ni takiben Orhangazi Şehitliği'ne götürüldü.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, şehidin babası Hasan Albayrak’ın kollarına girerek şehitliğe kadar birlikte yürüdü. Şehitlik yakınlarında vatandaşlar tarafından omuzlara alınan şehit Binbaşı Albayrak'ın bayrağa sarılı tabutu şehitliğe getirildi. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak, dualar ve tekbirlerle gözyaşları arasında toprağa verildi. Bakanlar ve vatandaşlar, şehidin mezarına toprak attı.

Buradaki törende askerlerin saygı atışının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit babası Hasan Albayrak’a Türk bayrağı ve şehidin ını teslim etti.

DHA