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Bursa Haberi: Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)

Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)
19:3522 Aralık 2016
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Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)
Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ BURSA'YA GELDİ
Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ile Uzman Çavuş Ferhat Demir’in cenazeleri akşam saatlerine askeri uçak ile Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Cenazeler burada şehitlerin yakınları, Yenişehir, Orhangazi kaymakam ve belediye başkanları, İznik Kaymakamı ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenelar Ahmet Hacıoğlu ile bürokratlar tarafından karşılandı.
Duaların okunmasından sonra Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi Orhangazi İlçesine götürülürken, Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi ise Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Şehit Binbaşı Bülent Albayrak yarın cuma namazının ardından Orhangazi İlçesi'nde Gazi Orhanbey Camii'nde, Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir ise Bursa'da yine cuma namazından sonra Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Mihraplı Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

DHA

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