Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (4)

ŞEHİDİN CENAZESİ ORHANGAZİ'YE ULAŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi akşam saat 20.00 sıralarında Orhangazi’ye ulaştı. Askeri Uçak ile Yenişehir Havaalanındaki Askeri Hava Meydanı'na getirilen Şehit Bülent Albayrak’ın cenazesi buradan ambulans ve konvoy eşliğinde Orhangazi’ye getirildi. Şehidi Havaalanında şehidin yakınları ile birlikte Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP Orhangazi İlçe başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havaalanından ambulans ve kortej eşliğinde Orhangazi’ye getirilen Bülent Albayrak’ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan vatandaşlar şehidin kız kardeşinin Siteler bölgesindeki evinin önünde kurulan taziye çadırına geçerek burada aileye taziyelerini iletti.

DHA