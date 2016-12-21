Şehit polis, Gaziantep'te gözyaşlarıyla uğurlandı

İSTANBUL Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru 20 yaşındaki Ufuk Bozgeyik, gözyaşları arasında memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Düzenlenen törende silah arkadaşları, şehit polisin tabutunun önüne 4 mermi bıraktı.

10 Aralık'ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik'in cenazesi, uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit polis için öğle saatlerinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin babası Abdulkadir, annesi Nuray, kardeşleri Gamze ve Seher Bozgeyik ile belediye başkanları ve polisler katıldı.

Törende şehit polisin silah arkadaşları, tabancalarından çıkardıkları 4 mermiyi Ufuk Bozgeyik'in cenazesinin önünde duran ının yanına koydu. Törende şehidin annesi Nuray Bozgeyik gözyaşı dökerken, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde halen polis memuru olan babası Abdulkadir Bozgeyik ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit polisin özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, teröre lanet okuyarak, "Ülkemizi bölemeyecekler, Teröre boyun eğemeyeceğiz. Gaziantep'te bugün bir şehidimizi daha uğurluyoruz. Yapılanlar bizi yıldıramayacak. Ben şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, dua edildikten sonra polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehit polisin küçük kardeşi 15 yaşındaki Seher Bozgeyik, ağabeyinin ını tören mangasının önünde cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze aracına konulan 5 aylık polis memuru şehit Bozgeyik'in cenazesi, götürüldüğü Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Yakacık Mahallesi'nde defnedildi.

DHA