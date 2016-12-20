Şehit polisin Gaziantep'teki baba evine ateş düştü

İSTANBUL Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Gaziantepli polis memuru 20 yaşındaki Ufuk Bozgeyik'in şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

10 Aralık'ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve 10 gündür İstanbul'da tedavi gören Çevik Kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik'in şehit olduğu haberi Gaziantep'te yaşayan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Şehit polis memuru Bozgeyik'in şehit olduğu haberini alan Oğuzeli İlçesi Yakacık Mahallesi'ndeki yakınları gözyaşı döktü. Ailenin tek erkek çocuğu olan şehit polis memurunun dedesi Karaca Bozgeyik, torununun şehadet haberiyle tarifsiz bir acı yaşadığını belirterek, "Keşke ben ölseydim de torunumun acısını görmeseydim. Birisi şehit olduğu zaman ben dayanamıyorum. Buna bir önlem alınması gerek. Askerimizi, polisimizi şehit edenlerin idam edilmesini görmek istiyorum. Çocukluğu benim yanımda geçti. Benim en kıymetli varlığımdı. Yanımda çocuklarımdan daha kıymetliydi. Memleketimizin başı sağ olsun. Allah başımızdan terör belasını kaldırsın" dedi.

Şehidin amcası emekli Uzman Çavuş Ahmet Bozgeyik ise çok üzgün olduklarını kaydederek teröre lanet okudu.

Şehit polis memuru yarın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendikten sonra Yakacık Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA