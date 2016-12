Şehit uzman çavuş Yalçın'ı, Erbaa'da 10 bin kişi uğurladı

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞ’lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi dün gece havayolu ile önce Samsun'a, ardından ise karayolu ile Erbaa'ya getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Türk Bayrağına sarılı cenaze Erbaa Belediyesi'nin cenaze aracı ile son kez helallik alınması için önce babası Mustafa Yalçın'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada şehit Yalçın'ın yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Cenaze daha sonra yaklaşık 200 metre ileride bulunan annesi Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada cenazeyi yaklaşık bin kişi karşıladı.

"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"

Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun ına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.

ERBAALILAR CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın ını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.

TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU

Şehit uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi silah arkadaşları tarafından alınarak cami avlusunda bulunan musalla taşına götürüldü. Bu sırada, 25 gün önce İstanbul'da Özge İslam ile nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbise konuldu.

Daha sonra baba Mustafa Yalçın, anne Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın, nişanlısı Özge İslam taziyeleri kabul etti. Anne Asuman Şerbetçi, oğlunun nişanlısı Özge İslam ile yan yana oturarak oğlunun ını öptü. Cenazeye katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlıgı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

