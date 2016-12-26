Sektörel güven endeksleri Aralık'ta da 'kötümser' düzeylerde

Perakende, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinde "kötümser" düzeyler Aralık ayında da sürdü.

TÜİK’in her ay düzenli olarak tekrarladığı sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı Sektörel Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayındaki 96.78 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 3.5 azalarak 93.35 değerine düştü.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 4.6 ve yüzde 2.3 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 96.1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 0.1 oranında artarak 96.13 değerine yükseldi. Güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 5.4 ve yüzde 0.4 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 4.7 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 76.15 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75.75 iken, Aralık ayında yüzde 0.5 oranında artarak 76.15 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 4.3 azaldı.

DHA