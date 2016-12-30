Semiha Yıldırım, Halep'e giden yardım konvoyunun uğurlanma törenine katıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile AK Parti ilçe Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, çok değerli bir iyilik kervanını uğurlamak üzere bir arada bulunduklarını belirterek, "Aynı coğrafyada bulunduğumuz kardeşlerimizle aramızdaki resmi sınırların vicdanlarımız için hiçbir geçerliliğinin olmadığını biliyoruz. İşte bu bilinçle yüzlerce İstanbullu Suriyeli mazlum kardeşlerin sesine ses vermek için toplandı. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Biliyorsunuz Çanakkale Şehitliğimizde bir çok mezar taşı var ki memleket kısmında Halep yazıyor. Belki bu iyilik kervanı ile o şehitlerimizin hakkını biraz olsun ödemiş oluruz. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığımız bu önemli mesele için inisiyatif aldılar. İBB ve 25 ilçe belediyemiz de ellerini taşın altına koydular. Bu çalışma meyvesini verdi" dedi.

"TARİHTEN BU YANA DEVAM EDEN KARDEŞLİĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİ MESAJINI TAŞIYOR"

200'ü aşkın TIR'ın yola çıktığının altını çizen Yıldırım, "Bu iyilik kervanı yapılacak yardımların ilk adımı. İnşallah yardımlar artarak ve savaş mağdurlarının yaralarını saracak şekilde arttırılacaktır. Bu kervan sadece gıda sağlık ve insani yardım taşımıyor. Tarihten bu yana devam eden kardeşliğimizin devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin de yardım çağrısı odur. Biz gözleri olup göremeyenlerden kulağı olup duyamayanlardan kalbi olup mühürlenenlerden olamayız" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM YARDIM YAPANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yıldırım, "Bu iyilik kervanına bir katre daha yardım toplamak için gecesini gündüzüne katan Kızılay İstanbul Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum. Çalışmalarını titizlikle takip ediyor ve mutlu oluyorum. Burada bulunan yardım tırlarının dışında her ay yaklaşık 20 tır yardım malzemesinin Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırdıklarını biliyorum. Yine İBB ve Ak Parti ilçe belediyelerimize, ile teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ama asıl takdiri ve teşekkürü alyansını bozdurup Halep'e yardım olsun diye yollayan insanımız hak ediyor. Evinde kullanacağı erzakın yarısını Halep'li yoksullara yollayanlar hak ediyor. O ay evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halep'li kardeşlerine yardım olsun diye gönderenler hak ediyor. Huzurlarınızda asil ve aziz milletimizin bu fedakar fertlerine de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah bu güzel birlikteliğimizi daim eylesin diyorum" şeklinde konuştu.

"YANI BAŞIMIZDA MASUM SİVİLLER ÖLÜRKEN SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bizim Suriyeli kardeşlerimizle aramızda bir sınır var. Ama bu sınırın ötesinde aramızda çok güçlü bir gönül bağı var. Zor günlerinde kardeşlerimize elimizi uzattık. Bölge ayrımı, mezhep, din ayrımı asla yapmadık. Yanı başımızda kadınlar çocuklar masum siviller ölürken, susmadık susmayacağız" dedi.

Bakan Kaya, "Bir yandan devlet olarak Halep'e yardım seferberliği başlatırken, aynı anda sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinde Halep'te ateşkes sağlandı. Bu sayede açılan insani koridorla Halepli mazlum kardeşlerimiz ölümden kurtuldu. Zulüm de sona ermiş oldu. Suriye'de yaşanan savaş ve zulmün tamamen bitirmek için çabaları da devam ediyor. Ve son olarak Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu gibi Suriye genelinde bir ateşkes ilan edildi. Türkiye'nin garantör ülke olarak izleyeceği bu ateşkesin Suriyeli kardeşlerimiz için yeni bir umut yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

SURİYELİ ÇOCUKLARLA UĞURLADI

Konuşmaların ardından gıda, giyecek gibi insani yardım taşıyan 221 TIR Halep'e doğru yola çıktı. Samiha Yıldırım ve 20 Suriyeli çocuk da TIR'ları el sallayarak uğurladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi de mobil bir fırın olarak yapılan TIR'ı Halep'e gönderdi.

DHA