SES’ten, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri hakkında suç duyurusu

SAĞLIK Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi servisinde usulsüz ameliyatlar yapıldığı, bu yolla devletin zarara uğratıldığını öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, Kasım ayında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen görevlilerin daha önce ortaya attığı iddiaları yargıya taşıdı. Karakaya, KESK üyeleri ve diğer bazı STK temsilcileri ile birlikte Kayseri Adliyesi’ne giden Karakaya, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Karakaya, şöyle dedi:

"Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde kanun, yönetmelik ve vicdanlara aykırı, haksız kazanca ve kamunun zararına yol açan ameliyatları yapan ve yapılmasına göz yuman hastane yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Çünkü Ortopedi servisinde yasa, yönetmelik ve vicdanlara aykırı yapılan usulsüz ameliyatlar var. Özellikle mesai sonrası yapılan ameliyatlarla haksız kazanç ve devleti, kamu kurumunu zarara uğratma söz konusu. Biz devletin imkanlarının kullanılmasıyla özel ameliyatlar yapılmasına göz yumamayız. Çünkü burada yetimin hakkı var."

"HASTANE İDARESİ GÖZ YUMUYOR"

Karakaya, Ortopedi servisinde yapılan bazı usulsüz ameliyatlar nedeniyle hastanenin, devletin zarara uğratıldığını ve bazı doktorların da bu yolla haksız kazanç sağladığı iddiasında bulunurken, şunları söyledi:

"Savcılığa yaptığımız suç duyurusunda, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ameliyatlarında yaşanan usulsüzlükleri belirttik. Hastanede yaklaşık 3 yıldır Ortopedi servisinde protez-ortez ameliyatlarının çoğunluğu 16.00-23.00 saatlerinde yani mesai dışında yapılıyor. Bu şekilde uygulama ile ameliyatlarda kullanılan medikal malzemelerin ihalesiz, ihaleye gerek kalmadan ameliyatı yapan doktor tarafından, istenilen firmadan direk alınıyor. Ameliyatlarda kullanılan ortez ve protez malzemelerden de komisyon alınması, alınıyor olması acil olmayan bu ameliyatların acil gibi mesai dışında yapılmasının da gerekçesidir. Bu durum ameliyatı yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden olmaktadır. Mesai dışı ameliyatlar nedeni ile personele daha fazla performans ücreti ödenmektedir. Bu tür ameliyatlarda kullanılan Ortez-Protez vb. medikal malzemeler eğer ameliyatlar mesai sonrası değil de normal mesai saatleri içerisinde yasala, yönetmeliklere uygun yapılsa daha ucuza alınabilecektir. Böylece de kurumumuz ve devletimiz zarara uğratılmamış olacaktır."

"MEDİKAL FİRMA ÇALIŞANLARI DA BU AMELİYATLARA GİRİYOR"

Karakaya, bu ameliyatlara ameliyathaneye girmesi yasak olan, mezuniyeti, statüleri uygun bulunmayan, personel olmayan, medikal firma çalışanlarının da girdiğini belirtirken şöyle konuştu:

"Bu medikal firma yetkililerinin doktorun ve idarenin bilgisi olmadan bu ameliyatlara girmesi mümkün değildir. Bu tür acil olmayan ameliyatların mesai sonrası yapılması başka sıkıntıların da yaşanmasına neden olmaktadır. Şöyle ki; acil olmayan bu ortopedi hastalarının mesai sonrası ameliyata alınması sırasında acil vakalar geldiğinde personeller ne yapacağını şaşırmaktadır. Çünkü mesai sonrası nöbete gelen ameliyathane personelleri acil vakalar için mesaiye gelmektedir. Acil olmayan bu tür hastaların ameliyatında bulunmak için değil. Böyle durumda acil vaka geldiğinde, acil olmayan ortopedi ameliyatları acil vakalar bitene kadar ameliyat masasında bekletilmekte ya da acil hastaya zamanında müdahale etmekte gecikme yaşanması söz konusu olmaktadır. Her iki durumda da hastaların hayatları tehlikeye atılmaktadır. Ameliyathane personeli de angarya çalışmak zorunda kalmaktadır. Angarya çalışmak Anayasamıza göre suçtur. Bunun yanında ameliyatlara ait medikal malzemelerin terör örgütü listesine alınan darbeci FETÖ cemaatine yakın bir firma olduğu, bu nedenle hastane idaresi tarafından da bu usulsüz ameliyatlara müdahale edilemediği, göz yumulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Biz bu konuda Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduk. Bundan sonraki süreçte yargı önünde devleti zarara uğratanların yani sorumluların hesap vermesini bekliyoruz."

DHA