Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün son anda kurtulduğu yangın sonrası araç hurdaya döndü.

Olay, Kumluca- Kemer karayolu Alacasu mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Finike'den Antalya istikametine giden Yusuf Ünal'ın kullandığı 07 TCY 15 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili güçlükle yol kenarına çeken Yusuf Ünal, araçtan çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, ihbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında bir süre ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı.

Sürücü Yusuf Ünal, "Hareket halindeydik, bir anda alev aldı. Araçtan zor atladık" dedi.

DHA