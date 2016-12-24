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Manisa Haberi: Şiddetli rüzgar telefon direğini evin kapısına devirdi

Şiddetli rüzgar telefon direğini evin kapısına devirdi
16:3724 Aralık 2016
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Şiddetli rüzgar telefon direğini evin kapısına devirdi
Şiddetli rüzgar telefon direğini evin kapısına devirdi

MANİSA'da şiddetli rüzgar, tahta telefon direğini bir evin bahçe giriş kapısının üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yunusemre'nin Örencik Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında şiddetli rüzgar yüzünden devrilen tahta telefon direği, Hüseyin İşbay'a ait evin bahçe giriş kapısı üzerine düştü. Telefon direğinin devrilmesiyle birlikte, büyük bir gürültüyle kendisini dışarı atan ev sahibi İşbay, manzara karşısında şaşkına döndü. Olayın yaşandığı saatte kimsenin dışarıda bulunmaması olası üzücü bir durumu engelledi. Hüseyin İşbay, telefon direğini kapısının üzerinden mahalle sakinlerin yardımıyla indirdi. İşbay, direğin başka bir yere alınması için yetkililere çağrı yaptı.

 

DHA

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