Silahlı kavgada yaralandı, 10 gün sonra hayatını kaybetti

SAMSUN'un Salıpazarı İlçesi'nde 10 gün önce, çıkan kavganın ardından otomobille uzaklaşırken açılan ateş sonucu yaralanan 40 yaşındaki Arslan Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Havza İlçesi'nden yanına arkadaşı Arslan Güngör'ü de alarak kiraladıkları otomobille Salıpazarı İlçesi'ne giden Adem Y., burada esnaf olan dayısı Musa D.'den alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Adem Y., dayısı Musa D.'nin işyerine tabancayla ateş etti. Güngör ve Adem Y., geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Musa D. de silahını çekip hareket halindeki araca ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Arslan Güngör'e isabet etti.

Yaralı halde yola devma eden Arslan Güngör, Salıpazarı-Çarşamba karayolunda direksiyon başında baygınlık geçirince otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Arslan Güngör ile yanındaki Adem Y., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Arslan Güngör, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Adem Y.'nin tedavisinin sürerken, Musa D. gözaltına alındı.

DHA