Silivri'de başlayan ilk darbe davasında üçüncü gün

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'nde yargılandığı davanın üçüncü gününde de sanıkların savunmaları devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Kıraç Polis Merkezi Amirliği'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan sanık Cem Günerhan, savunmasında olay gecesi neden görev yerine gidemediğini anlattı.

"ANNEMİN UYUMASINI BEKLEDİM"

Arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu, darbeyi televizyondan öğrendiğini, telefonu kapalı olduğu için gönderilen mesajları 01.30-02.00 sıralarında eve geçtiğinde görebildiğini anlatan Günerhan, "Haberi alınca polis merkezine gitmek için hazırlık yaptım. Ancak annem televizyonda izlediği görüntülerden etkilenerek fenalaştı. Dışarı çıkmamı istemedi. Ben de annemin uymasını bekledim" diye konuştu.

"TUSKON SORUŞTURMASINDA İŞADAMLARIYLA NEZARETHANEDE GÖRÜŞÜLDÜ"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındıktan sonra soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan İstanbul Mali Şube polisi Cengiz Çalık, savunmasında kalkışma gecesi çağırılmasına rağmen göreve gelmediği iddiasını reddederek, aracın arızalandığını ileri sürdü. FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyona katıldığını anlatan Çalık, bu kapsamda kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Çalık ayrıca FETÖ/ PDY'nin TUSKON yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bazı iş adamlarının, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulduğu sırada mali şubede görevli komiser yardımcısı Burak K., ve bazı polislerin, bazı kişileri kendi makam araçlarıyla götürüp nezarethanede bulunan işadamlarıyla görüştürdüğünü iddia etti. Olayın adliyenin güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edilmesinin ardından komiser yardımcısı Burak K., ile birlikte bazı polislerin gözaltına alınarak FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıklarını öne sürdü. Çalık, komiser yardımcısı Burak K.'nın darbe girişiminden 40 gün sonra hakkında, kalkışma gecesi görev yerine gelmediği gerekçesiyle tutanak tuttuğunu hatırlatarak, "Bu komiserin hukuksuzluklarına göz yummadığım, tabiri caizse ayak bağı olduğum için karşınızdayım. Ben haftalarca izin kullanmadan bu terör örgütüne karşı mücadele verdim. Bu bize yapılan bir tasfiye ve kumpastır" diye konuştu.

Çalık, Bylock programı kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını söyledi.

"YENİ BİR PARDON VAKASI MI YAŞAYACAĞIZ"

Pasaport Büro Amirliği'nde görevli polis memuruyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası göreve gitmediği için açığa alınan ve daha sonra cep telefonunda Bylock programı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarek meslekten ihraç edilen Mustafa Uygun savunmasında, "Telefonuma el konulduğu günden bu güne 160 gün geçti. Telefonumun imajı alınmadı. Farzedelim ki bin 60 gün oldu. Ben telefonumun temiz geleceğinden eminim. O zaman yeni bir pardon vakası mı yaşayacağız. Telefonumun imajı bulunduğu yerde alınmadı. Bu nedenle ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Siber Suçlar Şubesi'nden şikayetçiyim" dedi.

"BYLOCK KULLANMADIYSAN BU KADAR TALEBİ NEDEN İSTİYORSUN"

Cep telefonlarının kimliklerinin değiştirilmesi ve kopyalanması konusunda detaylı bilgi vermesi üzerine mahkeme başkanı Fikret Demir, "Sen bu kadar detayı nereden biliyorsun. Yapanı gördün mü" diye soru. "Koğuşumda bunları çok iyi bilen bir arkadaş var. Ondan öğrendim. Bunu yapanlar olduğunu biliyorum. Ama yapanı görmedim, görsem yasal işlem yapardım. Google playstore ve App store'ye yazı yazılarak Bylock programının yüklenip yüklenmediği, hangi tarihlerde programa erişimin olduğunu, dünyada ve Türkiye'de kaç kişinin bu programı kullandığının sorulmasını istiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen Bylock kullanmadıysan bu kadar talebi neden istiyorsun, ne işine yarayacak" dedi. Çalık da, "Diyelim bir sehven vakası yaşandı. Telefonumda ikinci el" dedi. Telefonun ilk sahibinin kim olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, polis olarak daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

MAHKEME BAŞKANI: ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAPSAMLI RAPOR HAZIRLADI

Daha sonra mahkeme başkanı Demir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock programına ilişkin ne olduğuna, nasıl kulanıldığına, nasıl hazırlandığına ilişkin bir kapsamlı bir rapor hazırlandığını, bu raporun da kendi dava dosyalarına geldiğini söyledi. Demir, "Bu raporu daha sonra alıp inceleyebilirsiniz" diye konuştu.

Duruşmaya öğlen arası verildi.

DHA