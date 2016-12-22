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Kayseri Haberi: Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü (2)

Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü (2)
11:5322 Aralık 2016
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Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü (2)
Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü (2)

DÜN SABAH EŞİNİ ARAMIŞ
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ferhat Demir’in merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyeleri kabul edenler arasında bulunan şehidin amca oğlu Selim Demir, Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görev yaptığını belirterek, "Görevli olarak Suriye El Bab'a gitti. Yaklaşık 45 gündür oralardaydı. En son dün sabah 10.00 sıralarında eşi Fatma Demir ile görüşüp, operasyona gideceğini söylüyor. Kendisine daha sonra ulaşamıyorlar. Çok az izin yapabiliyordu. Üç ay önce evlenirken de ancak 5 gün izin kullanabilmişti" dedi.

 

DHA

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