Sinop’ta hareket halindeki TIR yandı

SİNOP'ta hareket halindeki tuğla yüklü TIR, biranda alev aldı. Sürücü Muhammet Murat, hemen aracını sağa çekerek aşağıya indi. TIR kullanılmaz hale geldi.

Sinop-Boyabat ilçe karayolunda meydana gelen olayda, Muhammet Murat yönetimindeki tuğla yüklü TIR biranda alev almaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını kenara çekerek Sinop itfaiyesine ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Kısa süreliğine Sinop-Boyabat karayolunu araç trafiğine kapatan polis ekipleri de, yangının söndürülmesinin ardından yolu tekrar trafiğe açtı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Soruşturma sürüyor.

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DHA