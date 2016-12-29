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Sinop Haberi: Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü

Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü
07:5429 Aralık 2016
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Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü

SİNOP'un Saraydüzü İlçesi'nde sürücünün kontrolündençıkan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Sİnop'un Saraydüzü İlçesi ile Çorum'un Kargı İlçesi arasında meydana geldi. Sinop'a giden plaka ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.

DHA

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