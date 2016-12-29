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Sinop Haberi: Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (3)

Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (3)
17:0629 Aralık 2016
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Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (3)
Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (3)

HASAN GÜNAY TOPRAĞA VERİLDİ
Sinop'un Saraydüzü İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Hasan Günay için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Vali Hasan İpek, ailesi ve yakınları katıldı. Günay, Sinop'un Boyabat İlçesi Edil Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Kazada ölen Güngör Gökoğlu ve  Ali Kuzkaya'nın yarın Boyabat İlçesi'nde toprağa verileceği, üniversite öğrencisi Şehriban Fidan'ın memleketi Mersin'e gönderildiği belirtildi.

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DHA

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