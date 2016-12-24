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Şırnak Haberi: Şırnak Valisi'nden askeri birliğe ziyaret

Şırnak Valisi'nden askeri birliğe ziyaret
10:4424 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Şırnak Valisi'nden askeri birliğe ziyaret
Şırnak Valisi'nden askeri birliğe ziyaret

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, ildeki komutanlar ve emniyet yetkilileri ile birlikte 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 1'inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şırnak 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Seslice Komutan Yardımcılığı 1'inci Motorlu Piyade Tabur komutanlığında askeri birlikleri ziyaret etti. Vali Su'ya ziyaretinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşlik etti. Askerlerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Su, askerlere görevlerinde başarı diledi.

 

DHA

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