Şırnak'ta 1.3 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

ŞIRNAK'ta komando desteğinde jandarma timlerinin 3 haftadır sürdürdüğü operasyonlarda, piyasa değeri 1,3 milyon lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, jandarma komando timleri ile birlikte ortak düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 318 bin 328 lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 28 Kasım-19 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili olaylarda yakalanan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Son olarak, 19 Aralık tarihinde Cizre-Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, İ.A. adlı kişinin kullandığı ve Cizre İlçesi'nden batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış kömür yüklü kamyonda yapılan aramada, toz kömürünün altına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan 60 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

DHA