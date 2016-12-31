Şırnak'ta geceyi askerlerle geçiren Bakan Işık; Terör örgütünün beli kırıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'a dün gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, geceyi üs bölgelerini ziyaret ederek geçirdi. Bu sabah Valiliği ziyaret eden Bakan Işık, geçen yıl Ceylanpınar'dan 2 polisin şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Işık Fırat Kalkanı harekatının da DAEŞ'ın sınır hattından temizlenmesi, Suriyelilerin kendi topraklarında güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri ve PYD'nin koridorunun engellenmesi tamamlanana kadar süreceğini söyledi.

Dün Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, bu sabah 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlı'ğında askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra Şırnak Valiliği'ne geçti. Valilik girişinde Vali Ali İhsan Su ve Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ile kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Vali Su'dan aldığı brifing sonrası konuşan Bakan Işık, dün yaptığı ve bugün yapacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi.

BAKAN IŞIK'TAN ÇAĞRI: GELİN ŞIRNAK'A YATIRIM YAPIN

Geceyi askeri üs bölgelerini ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işık şunları söyledi:

"Kara Kuvvetleri Komutanımızla bugün Şırnak'tayız. Dün gece geldik. Tümenimizi ve özellikle askeri üs bölgelerini ziyaret ettik. Yeni yıllarını tebrik ettik. Onlarla bir hasbihal etme imkanımız oldu. Sabah da askerlerimizle kahvaltı yaptıktan sonra valimizi vilayette ziyaret ediyoruz. Şırnak'a bakan olarak ilk gelişim, ama bakanlıktan önce 2 defa geldim. Şırnak tabi Hz. Nuh'un şehri. Çok tarihi olan bir şehir. Son dönemde maalesef terör örgütünün çukurlar açarak, barikatlar kurarak ele geçirmek istediği Şırnak'ı başta halkımızın karşı durması, güvenlik güçlerimizin tam bir mücadele ile terör örgütünü buradan söküp atması sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş.

HALK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BARINMASINI ENGELLEDİ

Şu anda şehir hızlı bir şekilde yapılanıyor. Halkımıza çok teşkkür ediyorum. Şırnak halkının bu ülkenin bu milletin değerlerine ne kadar sahip olduğunu geçtiğimiz şu süreçte gördük. Şırnak halkı teröre karşı güçlü bir duruş sergiledi. Ve terör örgütünün buralarda barınmasını engelledi. Şimdi biz de devlet olarak, hükümet olarak Şırnak'ı yeniden imar edip çok daha güzel, çok daha güçlü ve geleceğe çok daha güvenle bakan bir Şırnak oluşturmak için çalışıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, TOKİ, Şırnak Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlar Şırnak'ın yeni imarı için büyük bir gayret gösteriyorlar. Belediyemize, valiliğimize bu konuda teşekkürler ediyoruz. Hükümetimiz Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi ve İdil'i sadece imar etmekle kalmıyor, aynı zamanda buranın bir yatırım merkezi haline gelmesi için de Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım programını açıkladı. Bu vesile ile Şırnak'tan bütün yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyorum; Gelin Şırnak'a yatırım yapın. Gelin Şırnak'ta üretim yapın. Devletimiz ve buradaki yerel yöneticilerimiz burada size her türlü kolaylığı sağlayacaklar.

Türkiye'nin en genç illerinden biri Şırnak. Burada genç nüfusumuz var. Çalışkan insanımız var. Potansiyelimiz yüksek. Türkiye'de üretim yapmak için en güzel yer Şırnak. Bu çağrımızı Şırnak'tan da yineliyoruz. İstiyoruz ki Şırnak yatırımla istihdamla üretimle Türkiye'ye katma değer üreten yapısıyla, turizimi ile tarihi ile kültürü ile anılsın. Terörle ve şiddetle değil. Bunun aksine her zaman olduğu gibi misafir perverliliği ile gündeme gelsin. Bizi biz yapan değerlere sahip oluşu ile gündeme gelsin. Şırnak doğrusu bunu hak ediyor. Şırnak terör ve şiddetle anılmayı hak etmiyor. Bun noktada sadece Şırnak'ta değil Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi Şırnak'ı da değerlendirmeye almaya davet ediyoruz."

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILDI

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Bakan Işık; “24 Ağustos 2015 Terör örgütünün Ceylanpınar'da 2 polisimizi yatakta hunharca şehit etmesi ile başlayan süreçte terör örgütüne çok ağır bir darbe vuruldu. Şu anda 9500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi. Ve terör örgütünün adeta beli kırılma noktasına geldi. Bence terör örgütünün beli kırılmıştır. Bundan sonra bu mücadelede tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

Temel yaklaşımlarının terör örgütünün çekmek istediği tuzağa düşmeden halka şefkat ellimizi uzatmak, ancak terör örgütüne de devletin kahar gücünü de göstermek olduğunu belirten Bakan Işık, "Bizim özellikle bölge halkımız milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Duygusal bağlarımız çok güçlüdür. Bunları bütün kritik süreçlerde gördük. Devlet olarak halkımızın ihtiyaçlarını sonuna kadar gidermeye gayret ederken, terörün adeta bu bölgeyi esir almaması için büyük bir gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan bölgenin yaşanabilir, ekonomik açısından da çok güçlü bir noktaya gelmesi için büyük çaba harcadıklarını sözlerine ekleyen Bakanı Işık "Eğitimden sağlığa, ulaşamından altyapıya bölgenin kalkınması için çok büyük mücadele veriyoruz. Allah'a şükürler olsun halkımız bu gayreti görüyor ve takdir ediyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin bölge halkının desteği ile daha da başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Burada askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, köy korucularımız özellikle çok büyük bir mücadele veriyorlar, Büyük gayret sarf ediyorlar. Bu sayede de bölge geçen her gün daha güvenli hale geliyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3 temel hedefi olduğunu anlatan Bakan Işık şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı harekatında üç temel hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi bugüne kadar ki en vahşi terör örgütlerinden bir tanesi olan, kayda geçen DAEŞ'in sınır hattımızda ve bölgemizde tamamen temizlenmesi, El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası. Dolayısıyla DAEŞ bu bölgeden temizlene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Diğer bir hedefimiz ise ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güvenli bir şekilde yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Bir üçüncü hedefimiz ise burada PYD'nin kantonu, koridorunu engellemek. Hiç kimse bu bölgede hayale kapılmasın. Bu bölgede Kürtler bizim kardeşimizdir. Kürt kardeşimizin rahat geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama hiçbir terör örgütünün bölgede hakimiyet kurmasına da Türkiye olarak müsaade etmeyiz. Bu üç hedef gerçekleşene kadar bu operasyonlar sürecek. El-Bab ile ilgili bugün bitecek, yarın bitecek gibi bir takvim vermemiz çok doğru değil. Ancak son dönemde bu noktada koalisyonun da destek vereceğini ifade etmesi, Rusya federasyonun da DAEŞ'e karşı operasyon yapması olumlu gelişmeler.

YILANLA ÇUVALA GİRİLMEZ

Tabiki bölgedeki her türlü gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve gerektiğinde de müdahele ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey, herkes aklını başına alsın. Bölgede, bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye'ye uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. Bu nokatadaki PYD'nin her türlü hareketlerini yakınen takip ediyoruz. Biz dost ve müttefiklerimize özellikle şunu söylüyoruz. Yılanla çuvalla girilmez. Terör örgütü ile işbirliği yaparsanız bu terör örgütleri mutlaka elinde sonunda size döner. Bunun için hiçbir terör örgütüne bölgede hiçbir ülkenin prim vermemesi esastır. Bu noktada muhataplarımızı sürekli uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Muhataplarımıza PYD-YPG terör örgütüne verdiğiniz her desteğin Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu ve bunun eninde sonu da terör örgütlerin çıkar çatışmasına girdiğiniz an bunun size de dönebileceğini bilmenizi istiyorum."

SURİYE'DEKİ ATEŞKES

Milli Savunma Bakan Fikri Işık, Suriye'deki ateşkesle ilgili zaman zaman ihlal haberlerinin gelmesine rağmen devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabi çok yoğun çalışmalarımız sonucu bir ateşkes sağlandı. Zaman zaman ihlal haberleri geliyor. Ama Suriye'de terör örgütleri ateşkesin dışında tutuldu. Fakat ateşkesin bozulması için yoğun çaba gösteren mihrakların olduğunu da biliyoruz. Burada çok dikkatli temkinli olmak durumundayız. Rusya federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de siyasi çözümün zeminin teşkil etmesi açısınından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama özellikle bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası girişimlerde bulunduklarını biliyoruz. Bunlarıda yakinen takip ediyoruz. Arzumuz bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi. Ve bunun kalıcı hale gelmesi. Bütün Suriye sathında terör örgütleri dışında ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Ve bundan sonrada siyasi bir çözümün, politik bir çözümün hemen devreye girmesi. Bununla ilgili Türkiye hep iyi niyetle samimiyetle çalıştı. Bütün gayreti bölgenin huzuru ve istikrarını sağlamaya yönelik bundan sonrada bu gayreti sürdüreceğiz. Bazıları maalesef hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin bu gayretlerini görmemezlikten, bilmemezlikten, anlamamazlıktan geldi ama baştan beri bizim duruşumuz bölgenin istikrarıdır. Türkiye olarak bizim ne Suriye'nin ne de Irak'ın topraklarında gözü olan bir ülke değiliz. Bizim kesinlikle Türkiye olarak Irak ve Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim en büyük çıkarımız Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da Türkiye olarak sürdüreceğiz."

Valilik ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve beraberindekiler, Sanat Sokağı'ndaki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bakan Işık, burada gördüğü çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onlarla sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Işık ve beraberindekiler, parti binasını gezdi. Bakan Işık, burada partililerle kısa bir görüşme yaptıktan sonra Silopi İlçesi'ne geçti.

DHA