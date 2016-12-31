Şırnak'ta sokağa çıkma yasağına yılbaşı düzenlemesi

ŞIRNAK Valiliği, halkın yılbaşını güven içerisinde ve rahatça geçirmesi için merkez, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde kısmen devam eden sokağa çıkma yasağına 1 gün süreyle düzenleme getirdi.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez,Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı, asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup, kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla kısmi olarak il merkezinde 22.00- 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde 23.00- 02.30 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı; 31.12.2016 Cumartesi günü yılbaşı münasebetiyle il merkezinde 01.00- 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde ise 01.00- 02.30 saatleri olarak bir gün süreyle değiştirilmiştir" denildi.

DHA