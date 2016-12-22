Sivas Valisi: Sokakta çalışan, dilenen çocuklara müsade edilmeyecek

SİVAS Valisi Davut Gül, "Sokakta çalışan ya da dilenen çocuklara ilimiz merkezinde ve ilçelerde müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Sivas İl Müdürlüğü tarafından 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sivas Valiliğinde gerçekleştirildi. Vali Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda gerçekleştirilen program, Aile ve Sosyal Politikalar Sivas İl Müdürü Hasan Aykut tarafından yapılan sunum ile başladı. Programda konuşan Vali Davut Gül, toplumun en önemli konularından birinin çocuk olduğunu belirterek, "Özellikle suça sürüklenen, istismar edilen çocuklar belirli bir aşamadan sonra önlem alınmadığı takdirde ileride daha büyük sorunlarla yine karşımıza çıkıyor. Sivas'ta bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmamız gereken, bu çocukların çocuk gibi yaşamasını ve çocuk gibi davranmalarını sağlamak. Bunun en önemli boyutu ekonomik. Yani mecburiyetten mi bu çocuk dilencilik yapıyor, mecburiyetten mi çalışıyor, yoksa birileri bu çocuğu istismar mı ediyor Sosyal devlette hiçbir çocuğun çalışmaması, dilenmemesi lazım. Dolayısıyla bu şehirde bir çocuk dileniyorsa bu bizim ayıbımızdır, bunu önlememiz lazım. Hem devletin sağladığı imkanları vatandaşlara vermeme anlamında ayıbımız, hem de onun ötesinde bu aynı zamanda cezai bir suçtur. Bu işlemi yapmadığımız için ayıbımız. Sokakta çalışan ya da dilenen çocuklara ilimiz merkezinde ve ilçelerde müsaade etmeyeceğiz. Bu çocukların hayata tutunması için uyuşturucu madde başta olmak üzere tasvip etmediğimiz bir çevreye girmemeleri için sosyal aktivitelerin içine çekmemiz gerekiyor. Bu çocukların boş kaldığında bir şekilde suça sürüklenme ya da hata yapma, ya da boşluğa düşme ihtimalleri hep vardır. Bu çocukları sanatla, kültürle, sporla, değerlerimizle buluşturmamız lazım. Burada herkese iş düşüyor" dedi.

Sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların meselesinin polisiye olmadığını kaydeden Vali Gül, "Bu çocuklar durduğu yerde, 'Ben sokağa gideyim de dilencilik yapayım. Sokağa gideyim madde kullanayım' noktasına gelmemiştir. Bunun öncesi vardır. Ailenin, çevrenin, bizlerin yöneticilerin hatası vardır ama çocuk sokağa düştükten sonra telafisi daha zor. Bunun devletimize, milliyetimize faturası daha ağır" diye konuştu. Vali Gül, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmesinin çok güzel olduğunu ancak bu yardımların kamera önünde yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DHA