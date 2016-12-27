Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ davası başladı

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, doktor ve akademisyenlerden oluşan 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılaması Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Y.T., S.Y., F.T., İ.Ö.U., ve A.B., katıldı. Dosya kapsamındaki firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Vatandaşlar adliye girişinde polis tarafından özenle aranırken, duruşmaya sanıkların birinci derece akrabalarından birer kişi alındı.

DHA