Sivas'ta FETÖ'den 5 tutuklama

SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrenim gören Bekir K., Harun G., Abdullah Y. ile üniversitede çalışan doktorlar Atilla K., Muhammet Mücahid Ç. ve öğretmen H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir K., Harun G., Abdullah Y., Muhammet Mücahid Ç. ve Atila K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA