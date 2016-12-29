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Sivas Haberi: Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı

Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
15:0629 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 hakim tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında 1 işadamı da gözaltına alındı.
Sivas'ta polis ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2'nci Asliye Ceza Hakimi N.K'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulama işleminin ardından adli makamlara sevk edilen N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 İŞADAMI GÖZALTINDA
Öte yandan Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte FETÖ'nün işadamı örgütlenmesi soruşturması kapsamında işadamları V.D. ve M.D. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden V.D. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, ikametinde bulunamayan M.D.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

 

DHA

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