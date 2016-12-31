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Şanlıurfa Haberi: Siverek'te elektrik trafosu yandı

Siverek'te elektrik trafosu yandı
13:2431 Aralık 2016
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Siverek'te elektrik trafosu yandı
Siverek'te elektrik trafosu yandı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı.
Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafo, aşırı ısınmadan kaynaklı alev aldı. İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle trafo kullanılamaz hale gelirken mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA

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