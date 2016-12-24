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Tekirdağ Haberi: Soba devrilince evde yangın çıktı

Soba devrilince evde yangın çıktı
15:5724 Aralık 2016
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Soba devrilince evde yangın çıktı
Soba devrilince evde yangın çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sevda Kıratlı iki çocuğunu son anda dışarı çıkarıp kurtarırken, gelen itfaiye yangını söndürdü.
Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Postacılar Sokak üzerinde Kıratlı Ailesi'nin oturduğu evde kömür sobası henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kilimlerin tutuşmasıyla ev alevler içinde kalırken o sırada mutfakta olan Sevda Kartlı, odada bulunan çocuklarını kurtarıp dışarı çıkarttı ve komşulardan yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen çocukların ambulansta sağlık kontrolünden geçirildiği, önemli bir sorunları olmadığı belirtildi.

DHA

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