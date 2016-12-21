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Çorum Haberi: Şoför, halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi hastaneye götürdü

Şoför, halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi hastaneye götürdü
10:3221 Aralık 2016
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Şoför, halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi hastaneye götürdü
Şoför, halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi hastaneye götürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'de özel halk otobüsü şoförü, otobüste rahatsızlanarak baygınlık geçiren üniversite öğrencisi genç kızı hastaneye yetiştirdi.
Çorum'da Zülküf Ay idaresindeki 19 TN 438 plakalı özel halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi kız, baygınlık geçirdi. Otobüste bulunan diğer yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Zülküf Ay, bayılan yolcunun rahatsızlığının ciddi olabileceği düşüncesiyle güzergahından çıkarak hastaneye gitti.
Hızla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne giden Ay, hastalanan genç kızı, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sedyeyle baygın olan öğrenciyi alarak acil servise götürdü. Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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