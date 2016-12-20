Sokak çalgıcısı Romanyalı Sedra'ya çevredekiler sahip çıktı

BOLU'da zabıta ekipleri, kentin en işlek caddesinde akerdeon çalarak müzik yapan Romanyalı 26 yaşındaki Stela Sedra'yı bir esnafın şikayeti üzerine kaldırmak istedi. Çevredekiler tepki göstererek buna engel oldu.

Eşinden ayrılıp 1 ay önce annesi, çocuğu ve köpeğiyle Romanya'dan Bolu'ya gelen Stela Sedra, geçimini sağlamak için 2 gün önce kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da akordeonu ile sokak müziği yapmaya başladı. Sedra ve yanındaki 'Çin Aslanı' cinsi 4 yaşındaki köpeği 'Bex' ilgi gördü. Sedra'nın etrafında toplayıp müziğini dinleyenlerden bazıları ona para verdi.

İddiaya göre çevredeki bir esnaf zabıtaya şikayette bulundu. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sedra'yı caddeden kaldırmak istedi. Ancak çevresinde onu dinleyenler buna tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisi üzerine zabıta polisi aradı. Gelen polis ekibi Sedra'nın pasaportunu inceledi ve bir problem olmadığını söyledi. Zabıta ve polis ekibinin ayrılmasından sonra Sedra, dondurucu soğuğa rağmen akerdeonu ile müzik yapmaya devam etti.

Stela Sedra, ülkesinde iş imkanları zor olduğu için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Dün de zabıtanın kendisini caddeden alıp zabıta müdürlüğüne götürdüğünü ileri süren Sedra, "Burada müzik yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Zabıta gelip benim çalmama önce izin veriyor. Sonra gelip beni götürüyor. Dilenciymişim gibi topladığım parayı alıyorlar. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece sokak müziği yapıyorum. Dinleyip beğenenler para veriyor. Kimseden zorla para almıyorum" dedi.

DHA