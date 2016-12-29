Sokak kedileri için 'Kedi köşkü' projesi

BOLU'da, kış koşullarında barınma ve yiyecek sorunu bulunan sokak kedileri için kent merkezinde iki noktaya belediye tarafından 'kedi köşkü' adı verilen kulübe yerleştirildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerin görüş ve istekleri doğrultusunda, Kılıçarslan Mahallesi’nde bir evin bahçesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine kedilerin kış aylarında barınabileceği kulübe yerleştirdi. 'Kedi köşkü' adı verilen kulübelere kediler için mama ve su da konuldu.

Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, Bolu'da kış koşullarının zor olduğunu söyleyerek sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Daha önce sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını, kuşlar için doğaya kuş evleri yerleştirdiklerini söyleyen Kolludemiroğlu, şöyle dedi:

"Şimdi de kediler için bir çalışma yaptık. Sokak kedilerin yoğun olduğu yerlerde hayvan severlerin talepleri doğrultusunda kedi köşklerimizi uygun gördüğümüz yerlere yerleştiriyoruz. Kedi, köpek ve kuşlar için doğaya her gün yem, mama ve su bırakıyoruz. Uygulamamız kış boyunca devam edecek."

DHA