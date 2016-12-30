Sokak köpeği ve 8 yavrusuna belediye sahip çıktı

SAMSUN'un Terme Belediyesi, yeni doğum yapmış 8 yavrusu bulunan sokak köpeği ile tabancayla vurularak yaralanmış sokak köpeğine sahip çıktı. Belediye ekipleri tarafından alınan köpekler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Terme İlçesi Evci ve Eğercili mahallelerinde 2 köpek için belediyeye yapılan ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti. Evci Mahallesi'nde yeni doğum yapmış 8 yavrusu bulunan sokak köpeği ile Eğercili Mahallesi'nde tabancayla vurularak yaralanmış sokak köpeği, Terme Belediyesi ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Evci Mahallesi'nden alınan 8 yavrulu sokak köpeği koruma ve tedavi altına alınırken, yaralı sokak köpeği de ameliyat edildi.

'DAHA DUYARLI OLMALIYIZ'

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanunla koruma altına alındığını vurgulayarak, onlara işkence yapan ve kötü davrananlar hakkında cezai işlem uygulanacağını söyledi. Başkan Kul şöyle dedi:

"Terme bizim olduğu kadar kedilerin, köpeklerin de evi. Tüm hayvanlar türüne uygun hayat şartları içinde yaşama hakkına sahiptirler. Doğanın dengesinin korunmasında önemli rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi insanlarda yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Vatandaşlarımızı bu konulara daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

DHA