Sokakta kavga ettiği esnafı bacağından vurdu

SİVAS'ta sokak ortasında çıkan tartışmada 22 yaşındaki Tarık Ş., kentte esnaflık yapan 29 yaşındaki Emrah A.'yı tabancayla bacağından yaralayarak kaçtı.

Olay saat 17.30 sıralarında Eskikale Mahallesi, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte gözlük dükkanı işleten Emrah A. ile daha önceden husumeti bulunan Tarık Ş. arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında Tarık Ş., üzerinde bulunan tabancayla Emrah A.'yı sağ bacağından vurdu. Saldırgan Tarık Ş. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan Emrah A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Emrah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli Tarık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA