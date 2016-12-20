Soma Davası 23 Ocak'a ertelendi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 46 sanıklı dava, bugünkü oturumda 23 Ocak 2017'ye ertelendi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, 14'üncü duruşmanın 2'nci gününde de sanık avukatlardan ek bilirkişi raporu üzerindeki görüşlerini aldı. Sanık avukatlar, yeni bilirkişi heyeti ve yeni bilirkişi raporu hazırlanması taleplerini yeniledi. Mütalaanın ardından 1 saatlik ara verildi ve tekrar toplanan mahkemeden başkan Aytaç Ballı ara kararını açıkladı. Başkan Ballı, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'in tutukluluk halinin devamına; bilirkişi heyetinde bulunan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden'in heyetten çekilme talebi gerekçelerinin reddine ve bilirkişi görevi gereğini yapmaktan kaçındığı gerekçesiyle hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini belirterek, duruşmayı 23 Ocak 2017 Pazartesi'ye ertelediğini bildirdi.

DHA