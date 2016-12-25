Sorgun'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

YOZGAT'ın Sorgun İlçesinde, etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Osmanlı Eğitim Ocakları Temsilciliği tarafından doğaya yiyecek bırakıldı.

Kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilciliği tarafından kuşlar için 200 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 150 kilo tavuk ve büyükbaş hayvan kemikleri ile 10 çuval ekmek, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bırakıldı. Ekipler, arazi araçlarının kasasına yükledikleri ekmek, buğday ve hayvan kemiklerini belirledikleri yerlere bıraktı. Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilcisi Hamdi Yüksel yaptığı konuşmada, "Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaşayan hayvanlarımıza vatandaşlarla esnaflarımızdan, kasaplarımızdan, fırınlarımızdan, fabrikalarımızdan, lokantalarımızdan topladığımız yiyecekleri doğa hayvanları için bırakıyoruz" dedi.

Hayvan sever İsmail Bolat ise 5 yıldır Sorgun'da sokak hayvanlarını koruyup, baktığını belirtirken, "Bu amaçla bir de barınak yaptık. Osmanlı Ocakları Derneği olarak da vahşi ve doğadaki hayvanları beslemek için böyle bir kampanya başlattık. Havaların soğuk ve don olması nedeniyle hayvanların yem bulması çok zayıf. Yaban hayatı olmazsa, diğer hayatlar aksar. Bu hayatın güzel bir şekilde devam edebilmesi için bu kampanyaya katkı sağlamak istedik" dedi.

DHA