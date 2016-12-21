Şortlu hemşireye tekme davası sonrası kadınlardan basın açıklaması

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından yapılan açıklamada, sanık Abdullah Çakıroğlu’nun Ayşegül Terzi’yi şort giydiği için tekmelediğini hatırlatarak, ”Sanık ilk duruşmada ve ifadelerinde hep, ‘islama uygun giyinmediği için yaptım, yine yaparım’ demişti. Avukatı akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor, fakat her ifadesinde akli dengesi gayet yerinde. Güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor, demek ki akli dengesi yerinde” dedi.

Bu olayın tekil ve münferit olmadığını savunan Ataselim şunları söyledi:

“Tekil ve münferit bir olay değildir bu. Otobüste, ‘İslama uygun değil’ diyerek Ayşegül Terzi’ye tekme attı. Ardından bu ülkenin başbakanı, ‘mırıldanabilirsin, tekme atamazsın’ dedi. Hemen ardından Trabzon’da epilasyon tanıtım broşürü dağıtınlara saldırı gerçekleşti. İstanbul’da bir kadına düzgün yürü denilerek saldırı gerçekleşti. Daha geçtiğimiz haftalarda Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta gezen bir kadına bir adam saldırdı. Bunlar tekil ve münferit olaylar değildir. Bunların önü alınmazsa, bu mahkemelerden örnek kararlar çıkmazsa bu türlü olaylar artmaya devam edecek.”

‘BU ÜLKEDE LAİKLİK TEHDİT ALTINDA’

“Bir ülkede bir kadın istediği kıyafeti giyemiyorsa, kamusal alanda, bir parkta gezemiyorsa, saldırıya uğruyorsa, bu ülkede laiklik tehdit altında demektir. Şeri hukuk dayatması söz konusudur. Biz bu yüzden her zaman modern hukuğa sahip çıkacağız. Tekme atanlar dışarıda gezdiği sürece biz kadınlar, şort giyerek dışarıda gezen kadınlar tehdit altında demektir.”



DHA