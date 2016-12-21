Şortlu hemşireye tekmeli saldırı davası

Arzu KAYA/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, akıl hastası olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verildi.

TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu katılmazken Çakıroğlu'nu avukatı temsil etti. Mağdur Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme hakimi tarafların beyanlarını aldıktan sonra açıkladığı ara kararında sanık Abdullah Çakıroğlu'nun savunmalarının tespit edilmiş, tanıkların dinlenmiş, delillerin önemli ölçüde toplanmış olduğu ve tıbbi geçmişine ilişkin mevcut evrakları dikkate alarak tutuklanma talebinin reddine karar verdi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ AMACIYLA…

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sanıkla ilgili 16 Ocak 2016 saat 08.30'a randevu verildiğini belirterek, akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise ne zamandan beri akıl hastası olduğunun, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğunun, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının tespiti amacıyla 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sürenin yeterli olmaması halinde kurumun talep etmesi halinde yeniden süre verilebileceğini ve adli tıpta gözlem altına alınması kararına itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.

MAHKEMEDEN UYARI

Mahkeme hakimi ayrıca randevu gün ve saatinde sevkinin yapılmaması halinde sanık hakkında yakalama kararı çıkarılacağı uyarısını yaparak, "Randevu aksayacak olursa durumunu yargıdan kaçma olarak değerlendirip yakalama ve arkasından tutuklama kararı verilmesi zorunluluğu doğabilir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca Ayşegül Terzi'nin tedavi görmüş olduğu hastanelerden tedaviye ilişkin tüm tıbbi belgelerin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Duruşma 18 Ocak 2017 günü saat 10.00'a ertelendi.



DHA