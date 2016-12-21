Sosyal medyada PKK propagandasına gözaltı

İZMİR'in Bergama İlçesinde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 20 yaşındaki S.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde yaşayan S.T.'nin Facebook'taki sayfasında terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımlarda bulunduğu ve eliyle zafer işareti yapan paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 20.30 sıralarında S.T.'yi evinin bulunduğu mahallede yakalayıp, gözaltına aldı. S.T.'nin evinde de arama yapıldı. İncelenmek üzere bazı CD ve dökümanlara el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.T.'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA