Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 29 yaşındaki M.Ş.S. tutuklanırken, yaşı küçük olan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl’de sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaştıkları yazı, ve görüntüler ile terör örgütü propagandası yaptıkları, devlet büyükleri ve kurumlarına hakaret ettikleri öne mobilyacılık yapan M.Ş.S. ile yaşı küçük olan K.A. ile lise öğrencisi İ.Ö. gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.Ş.S. tutuklanırken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA