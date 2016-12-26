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İzmir Haberi: Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı
20:1626 Aralık 2016
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

İZMİR'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan ve PKK, KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini öven H.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve PKK, KCK silahlı terör örgütünün mensuplarını ve eylemlerini destekleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen H.Ö. ve Y.Ç. yapılan operasyonla gözaltına alındı. H.Ö. ve Y.Ç.'nin gözaltına alınması sırasında Y.S.'nin evinde yapılan aramalarda da FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö. ve Y.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

  

DHA

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