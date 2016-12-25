Soylu: PKK mart başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını görecek (2)

BAKAN SOYLU KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis ziyareti kapsamında kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ekonomik olarak Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu belirten Bakan Soylu, "Eğer, 80’lerden hemen sonra 90’ların başındaki gibi yüksek enflasyon ile yakalanmış olsaydık, biz elini açıp emekli maaşını veremeyen ülke konumda olsaydık, kendi bütçesinin yarısından fazlasının faize harcandığı durumda olsaydık, bugün çok zor durumda kalan bir ülke konumunda idik. Şunu söylemek istiyorum önemli bir dönemdeyiz. Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz. Geriye doğru dönüp bakalım. Benzin kuyruklarından, lastik ayakkabılara kadar. Havalimanlarından alınacak bir biletin bir aylık maaştan fazla olduğu günlere kadar. Veya 'senin oğlun İmam Hatip Lisesine gidemez' diye zihni bir kelepçelenme ruhu içerisinde olduğumuz dönem. Sıkıntılarımız var mı Var. Hedeflerimiz var mı Var. Bunu engellemek isteyenler var mı Var. 81 ilimizde 190’ın üzerinde üniversite açtık" dedi.

"ARTIK BOYUN EĞEN BİR TÜRKİYE YOK"

Bakan Soylu, Türkiye'nin öz güvenin geldiğini belirterek,"14 yıldır Türkiye’nin özgüveni önemli ölçüde kendine gelmiştir. Güçlü bir Türkiye’nin bayrağını sallamaya devam edeceğiz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Çok gayret edip, az yiyip, az uyuyup çok çalışmak zorundayız. İyilikleri anlatacağız. Kötülüklerden sakınacağız. İşte bir FETÖ meselesi neredeyse bir milleti çaresiz bıraktı. Bunu öyle kullanıyorlar ki, öyle bir karşılık almaya çalışıyorlar ki bunu hep birlikte görüyoruz. Bu eksikliklerimizi görmeliyiz. Biz bu coğrafyada istesek de ayrılamayız. Bunu sağlamaya çalışanlar bunu iyi biliyorlar. Sadece bize güç kaybettirmek için nefislerimizi okşayarak bizi güçsüz ve zayıflatmaya çalışıyorlar. Bugün ayakları üzerinde duran 2071’i kendine hedef koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. Büyük bir mücadelenin içersindeyiz. Tek amacımız insanlarımızı sabah uyandığında huzurla işyerlerini açmasıdır. Bizi bugüne kadar şiddetle silahla kimse korkutamadı. Türkiye'yi huzursuz etmeye çalışanlara karşı rehberimizin ne olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu coğrafyayı yarına büyük bir azimle taşıyacağız" dedi. Bakan Soylu, daha sora Ak parti il binasında partililerle bir araya geldi.

DHA