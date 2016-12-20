SP Lideri Karamollaoğlu'dan Kayseri Valisi'ne taziye ziyareti

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen cumartesi sabahı meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçen cumartesi sabahı 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırısıyla ilgili Vali Kamçı’ya başsağlığı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı da Karamollaoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Hastanelerdeki yararlılar hakkında Karamollaoğlu’na bilgi veren Vali Kamçı, "Saldırıda 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyarette, SP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan da hazır bulundu.

DHA