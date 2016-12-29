SP'li İriş: Türkiye şekil değişiklikleriyle kurtulamaz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan yardımcısı Mustafa İriş, "Türkiye, şekil değişiklikleriyle kurtulamaz, ancak zihniyet değişikliği ile kurtulur. Batı zihniyeti, Türkiye’ye uygun bir zihniyet değildir" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne’de parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin 2016 yılını değerlendirdi. İriş, Türkiye'nin şekil değişiklikleriyle değil zihniyet değişikliği ile kurtulacağını savunarak hükümeti eleştirdi. Mustafa İriş şöyle konuştu:

"2016 yılında yeni anayasa ve özellikle başkanlık sistemi çok konuşuldu. Halen de mecliste görüşmeler devam ediyor. Başkanlık sistemi bütün dertlerden kurtulmanın ilacı olarak sunuluyor. Oysa Türkiye’nin kurtuluşu adil yönetimden geçer. Türkiye, şekil değişiklikleriyle kurtulamaz, ancak zihniyet değişikliği ile kurtulur."

'YARGIYA MÜDAHALE OLMAMALI'

Batı zihniyetinin Türkiye’ye uygun olmadığını savunan Mustafa İriş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batı zihniyeti, Türkiye’ye uygun bir zihniyet değildir. Anayasa ve başkanlık sistemi ile alakalı Saadet Partisi’nin görüşlerini Cumhurbaşkanlığı'na, Meclis Başkanlığı'na ve parti genel başkanlarına sunduk. Özetle söylemek gerekirse, hiçbir zaman yargıya müdahale olmamalıdır. Talimatlarla yapılan yargılamalar toplum vicdanında her zaman derin yaralar açar. Yeni anayasa ve başkanlık sisteminde en önemli önceliklerden biri adil yargı sisteminin olmasıdır. Meclis güçlü olmalıdır. Denetim dışı kalan bir başkanlık sistemi ülkeyi büyük sıkıntılara götürebilir."

'FETÖ'NÜN HEDEFİ DİNİ BOZMAK'

15 Temmuz darbe girişimini de değerlendiren Mustafa İriş, bunun sıradan bir olay olmadığını vurgulayarak sunları kaydetti:

"Bu yapının gelişip güçlenmesi kendiliğinden olacak bir şey değildir. Dış bağlantıları çok güçlüdür. Hedefi, insanların manevi duygularını istismar ederek dini bozmaktır. Papa'nın başlattığı 'dinlerarası diyalog' projesinin ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde uygulanmasıdır. Böylece yeryüzünde hakim olan sömürü ve modern köleleştirme düzeninin devamını sağlamaktır."