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İstanbul Haberi: 'Star Harmony'i kurtarma çalışmaları yeniden başladı

'Star Harmony'i kurtarma çalışmaları yeniden başladı
11:3623 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
'Star Harmony'i kurtarma çalışmaları yeniden başladı
'Star Harmony'i kurtarma çalışmaları yeniden başladı

İSTANBUL Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Nene Hatun" römorkörü de gemiye yakın bir noktada bekleyişini sürdürüyor.
BOĞAZ TRAFİĞİNDE KISITLAMA YOK
Boğaz trafiğinde ise şu an için bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca gemiye yakın bir noktada ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir gemi hazır olarak bekliyor.
ÖNCEKİ GÜN MEYDANA GELDİ
İstanbul Boğazı'nda geçiş yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, salı sabahı Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.

 

DHA

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